Перекресток Папанинцев – Ядринцева закроют на ремонт

Ремонт проведут в короткие сроки Фото: Из материалов пресс-службы

В Барнауле перекроют для проезда перекресток улиц Папанинцев и Ядринцева. Водоканал запланировал ремонт водопроводной камеры.

Для того, чтобы выполнить все запланированные мероприятия в максимально короткий срок, ремонт будет вестись непрерывно и круглосуточно.

Дорогу перекроют 7 ноября, а завершить ремонт камеры планируется 11 ноября. Специалисты водоканала предварительно проведут необходимые переключения, чтобы не приостанавливать подачу воды. 12 ноября подрядная организация приступит к восстановлению благоустройства и заасфальтирует проезжую часть. Открыть перекресток для движения планируется 13 ноября.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.