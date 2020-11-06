На Алтае медикам, работающим в карантине, выплатят 172 млн рублей

В Алтайском крае работающим в карантине медикам выплатят 172 млн рублей. Рассчитывать на стимулирующие могут порядка 7,4 тыс. человек. Речь идет о сотрудниках стационарных организаций социального обслуживания, работающих в закрытом режиме.

- Доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку получили 2114 человек. Общая сумма составила 172,017 миллиона рублей, в том числе 18,304 миллиона рублей направили 519 сотрудникам (598 выплат), работающим с инфицированными COVID-19, - сообщает министерство социальной защиты региона.

Отмечается также, что выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда в карантине продлены до 15 ноября.