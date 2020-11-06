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Наука

Алтайские ученые разработали систему автоматического GPS-управления

С ее помощью можно будет управлять работающей на полях техникой
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Система управления позволит рациональнее использовать работающую на полях технику

Система управления позволит рациональнее использовать работающую на полях технику

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские ученые создали прототип системы автоматического управления движением колесной сельхозтехники. Она будет работать с помощью GPS и ГЛОНАСС.

На данный момент сделан экспериментальный образец - подруливающее устройство на основе систем GPS-навигации управляет движением транспорта, обеспечивает движение по заданной траектории, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков.

Система управления позволит рациональнее использовать работающую на полях технику и обрабатывать все участки в соответствии с концепцией "точного земледелия", которая рассматривает поле не как однородную единицу, а в виде разных участков пашни. Это позволит создавать условия, необходимые именно этому участку. Есть и экономическая выгода, например, это позволяет экономить около 30-35% удобрений, повышать качество посевов и урожайность.

- Подобные технологии сегодня есть, но они реализуются в основном за рубежом и на зарубежной технике. Алтайские специалисты разрабатывают технологию для отечественной и белорусской техники. Предполагается, что она будет работать с тракторами К-740, К-744, "Белорус", широко распространенных в российском АПК. На подобных машинах проводились и испытания системы, - пишет издание.