Алтайские ученые разработали систему автоматического GPS-управления

Система управления позволит рациональнее использовать работающую на полях технику Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские ученые создали прототип системы автоматического управления движением колесной сельхозтехники. Она будет работать с помощью GPS и ГЛОНАСС.

На данный момент сделан экспериментальный образец - подруливающее устройство на основе систем GPS-навигации управляет движением транспорта, обеспечивает движение по заданной траектории, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков.

Система управления позволит рациональнее использовать работающую на полях технику и обрабатывать все участки в соответствии с концепцией "точного земледелия", которая рассматривает поле не как однородную единицу, а в виде разных участков пашни. Это позволит создавать условия, необходимые именно этому участку. Есть и экономическая выгода, например, это позволяет экономить около 30-35% удобрений, повышать качество посевов и урожайность.

- Подобные технологии сегодня есть, но они реализуются в основном за рубежом и на зарубежной технике. Алтайские специалисты разрабатывают технологию для отечественной и белорусской техники. Предполагается, что она будет работать с тракторами К-740, К-744, "Белорус", широко распространенных в российском АПК. На подобных машинах проводились и испытания системы, - пишет издание.