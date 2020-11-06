Бары и рестораны проверили в Барнауле

В Барнауле прошли проверки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барах, караоке-клубах и ресторанах в Барнауле проверили соблюдение противоэпидемических ограничений. Рейд прошел 3 ноября в 12 заведений по улицам Шумакова и Балтийской. Нарушения санитарных норм не выявлено.

Ранее руководители развлекательных заведений были уведомлены об изменениях, внесенных в Указ Губернатора Алтайского края №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Мэрия напоминает, что согласно обновленным правилам в период с 23 до 6 часов запрещено проведение развлекательных мероприятий, оказание услуг аналогичного характера. Жите6лям предписано ношение масок во всех учреждениях торговли, сферы услуг, аптеках и больницах, в транспорте, остановках, такси, на парковках, в лифтах и в иных местах массового пребывания людей.

За нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.