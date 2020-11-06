Россельхозбанк вручил именные стипендии семерым студентам Аграрного университета Фото: предоставлено пресс-службой

Директор регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко в присутствии ректора вуза Николая Колпакова и представителя минсельхоза Алтайского края вручил стипендиальные сертификаты семи лучшим студентам и магистрантам Алтайского аграрного университета.

«В текущем году Россельхозбанк на Алтае расширил список участников с 5 до 7 человек и увеличил сумму ежемесячной выплаты с 10 до 12,5 тыс. рублей. Для определения лучших студентов работала стипендиальная комиссия, которая учитывала самые разные аспекты образовательной и научной работы. Надеюсь, что ваше будущее будет связано с Алтайской землей», - сказал во вступительном слове директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко. Кроме этого, он познакомил стипендиатов с продуктами банка, которые могут понадобиться им в различных жизненных.

Ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков поблагодарил Банк за очень хорошую поддержку талантливой молодежи: «Россельхозбанк вдохновляет и стимулирует молодежь к получению значимых для села профессий. Мне со своей стороны хотелось бы поблагодарить Николая Евгеньевича, специалистов регионального филиала Россельхозбанка и все руководство Банка за эту возможность для наших лучших студентов. Кроме этого, Россельхозбанк выделил в этом году целевую субсидию вузу в 9 млн рублей на развитие инфраструктуры. У нас работает кампусный проект, а к концу года мы увидим, как у нас преобразится одна из аудиторий, которая будет наполнена самым современным оборудованием. Россельхозбанк выступает как серьезный партнер аграрного университета. И, конечно, эта стипендия – это ваша победа. Но не задирайте слишком нос, впереди вас ждет много работы», - дополнил свое выступление ректор.

Елена Быкова, начальник отдела кадровой политики, науки и учебных заведений Минсельхоза Алтайского края, поддержала коллег и заострила внимание студентов на востребованности их профессиональных навыков для организации сельскохозяйственного производства, что гарантирует успешное трудоустройство в АПК края: «Мы возлагаем на вас, молодых, энергичных, талантливых большие надежды, и я уверена, что все вы найдете работу в сельском хозяйстве региона. Хочу поблагодарить Россельхозбанк за ту работу, которую они проводят в сфере подготовки кадров и формирования кадрового резерва агропрома из наиболее успешных студентов и выпускников. Это правильный подход», - подытожила представитель Минсельхоза края.

Среди семи новых стипендиатов этого года Дарья Яковлева, студентка 4 курса биолого-технологического факультета, удостаивается этой стипендии второй раз. Она готовится к дипломной работе на базе исследований, которые проводила по технологии производства и переработки растительного сырья. «Стипендию прошлого года я потратила на заочное обучение в университете по направлению «Управление предприятием». Обучение длилось полтора года, и сейчас готовлюсь к выпускным экзаменам по этому направлению. А после защиты диплома летом планирую поступить в магистратуру. Дальше пока не загадывала», - серьезно ответила Дарья.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов Россельхозбанка увеличено на 39% и составило 396 студентов профильных аграрных вузов по всей стране.