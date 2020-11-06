Виктор Томенко назвал антипамятник алтайскому экс-губернатору Карлину идиотской выходкой

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Действующий губернатор Алтайского края прокомментировал появившийся у здания правительства региона памятник своему предшественнику. Его установил Александру Карлину Виктор Морозов «за развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты».

Виктор Томенко назвал перформанс идиотской выходкой, характеризующей, в первую очередь, личность самого автора, который вышел на площадь Советов со своим овеществленным отношением к экс-губернатору, пишет телеграм-канал Ленина,59.

Напомним, Александр Карлин возглавлял регион с 2005 года по 2018 год. К его основным заслугам относят развитие сельского хозяйства в регионе, привлечение в край денег по федеральным программам, а также развитие туризма. Кроме того, при Карлине госдолг региона стал одним из самых низких в стране, хотя регион продолжает оставаться одной из самых бедных территорий.