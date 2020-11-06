В Барнауле бывшему губернатору установили антипамятник

Скриншот публикации. Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле у здания регионального правительства установили памятник Александру Карлину, бывшему губернатору Алтайского края.

Автор и инициатор проекта активист Виктор Морозов. Фотография экспозиции опубликована в социальных сетях в паблике «Инцидент Барнаул».

- По многочисленным просьбам земляков переустановил Народный памятник экс-губернатору Карлину у краевой администрации, по месту его бывшей работы. За развал промышленности, за развал здравоохранения, за низкие зарплаты! – цитирует сообщество пост Морозова.

Напомним, Александр Богданович возглавлял регион с 2005 по 2018 год. Сейчас он является заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

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