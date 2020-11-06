В Барнауле пройдет последняя в этом году продовольственная ярмарка

Одновременно на шести площадках будет представлен широкий ассортимент продукции. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу в краевой столице пройдет продовольственная ярмарка «Сделано в Барнауле». Она станет последней в этом сезоне, сообщает пресс-служба мэрии города.

Одновременно на шести площадках будет представлен широкий ассортимент продукции. Там можно будет купить мясные и рыбные деликатесы, молочную продукцию, крупы и многое другое. Цены на некоторые продукты в сравнении с торговыми сетями ниже на 20-30%. Это связано с минимальной наценкой товаропроизводителей. Ярмарочная торговля пройдет с учетом всех требований по профилактике коронавируса. Посетителям нужно будет соблюдать масочный режим.

Торговые площадки будут работать во всех районах города. Перечень с адресами можно найти на официальном сайте краевой столицы.