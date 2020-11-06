До конца года в Алтайском крае планируют добыть 52 тысячи тонн руды

Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края.

В Алтайском крае предприятие «Сибирь-Полиметаллы» планирует увеличить объем добычи руды до 52 тысяч тонн. Еще 68 тысяч тонн – переработать.

Как сообщает официальный сайт правительства региона, уровень годовой добычи увеличится на 9 процентов, а переработки на 13 процентов.

- В соответствии с планом на 2020 год добыча руды изначально составила 826 тысяч тонн, а общая переработка - 810 тысяч тонн руды. Оценив потенциал и технические возможности, компания приняла решение повысить эти показатели, увеличив объем добычи руды до 898 тысяч тонн, а объем переработки - до 912 тысяч тонн. Достичь результатов удалось в том числе благодаря программе трансформации и развитию Бизнес-системы УГМК, а также слаженной работе коллектива и вовлечению работников в программу трансформации, - сообщил генеральный директор предприятия Вадим Рязанцев.