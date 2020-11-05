В барнаульском зоопарке появится альпака

Альпака из Ленинградского зоопарка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Со дня на день в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появится новый обитатель – альпака.

Буквально накануне директор зоопарка Сергей Писарев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию альпака.

- Мальчик. Ему 2 года. Живет в Санкт-Петербурге. Очень хочет переехать к нам. Берем??? – подписал он снимок.

Абсолютно все подписчики ответили однозначно – «надо брать!». По словам Сергея Викторовича, в среднем стоимость одного животного оценивается до 400 тысяч рублей. Доставка – самолетом.

- Сегодня провел переговоры с директором Ленинградского зоопарка. Все успешно. Альпака к нам приедет после оформления документов и решения вопроса с авиакомпанией по перевозке… Место жительства в зоопарке нашли. Надеюсь, пацану будет у нас хорошо, - уже сегодня сообщил Писарев.

И добавил, что раз мальчик уже практически в Барнауле, то в скором времени начнется второй этап его «адаптации» - поиск подруги, чтобы не было скучно.