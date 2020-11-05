Школьник из Барнаула выиграл 1 млн рублей на обучение в вузе

Сертификат на обучение Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Выпускник гимназии №45 Александр Кустов выиграл один миллион рублей на обучение в вузе. 11-классник стал победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Как сообщают в пресс-центре администрации города, о проведении конкурса Александр узнал на занятиях и сразу принял решение участвовать. Для себя выбрал направление «Создавая будущее». Наставником на первых этапах была мама школьника Наталья Викторовна.

- Вместе они разрабатывали проект по атомным электростанциям. В полуфинале конкурса, в городе Новосибирск, Александр работал в команде, с которой они разрабатывали проект образовательной платформы в социальной сети «Вконтакте» по дистанционному обучению, - сообщает источник.

Финал конкурса состоялся в Крыму. Участникам поставили задачу решить кейсы по урбанистике. В итоге Александр Кустов победил и в качестве приза получил сертификал.