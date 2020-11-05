На Алтае осудили бывшего мэра города

Бывшему главе Рубцовска назначили четыре года условно, а также штраф в 800 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

5 ноября в Рубцовске осудили бывшего главу города Владимира Ларионова за мошенничество в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что в 2013 году, когда Ларионов еще был на посту главы администрации Рубцовска, между МУП «Рубцовские тепловые сети» и одним из ООО был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей.

- В результате неисполнения договорных обязательств у МУП «РТС» образовалась задолженность по оплате данных работ, о чем в силу своей должности знал глава администрации, - отмечают в региональном следственном управлении СК РФ.

По мнению правоохранительных органов, на тот момент у Ларионова уже родился план по хищению денег. Он понимал, что не имеет возможности распоряжаться средствами МУПа, поэтому убедил директора Общества передавать ему деньги за содействие в выплате задолженности по оказанным услугам. Таким образом, с сентября 2013 по август 2015 года он получил более одного миллиона рублей.

Суд признал Владимира Ларионова виновным в мошенничестве и назначил ему виде четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 800 тысяч рублей.