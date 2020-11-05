Мать обвиняется в истязаниях собственного сына

Следствие доказало 30 эпизодов насилия над ребенком Фото: Олег УКЛАДОВ

47-летняя жительница Барнаула обвиняется по нескольким статьям уголовного кодекса. И все они связаны с плохим исполнением родительских обязанностей.

В 2010 году у женщины родился сын, но когда мальчику исполнилось три года, его родители развелись и с этого момента для ребенка начался настоящий ад. Он остался на воспитании у своей матери, а та, явно его недолюбливала.

- Она систематически истязала его, причиняя физическое и психическое насилие, периодически выгоняла сына на улицу без одежды и обуви в холодное время года, била и унижал его, - рассказывают в пресс-службе СУСКР по Алтайскому краю.

Однажды женщина даже связала на несколько часов мальчика и не давали ему ни есть, ни пить, а когда он непроизвольно сходил в туалет, горе-мамаша положила на его лицо мокрый плед, причинив тем самым психические страдания.

После того, как следственным органам стало известно о том, что происходит с ребенком, его тут же изъяли и перевели в спецучреждение. В итоге следствием были доказаны 30 эпизодов истязаний маленького мальчика. Однако сама мать вину не признает, настаивая на версии, что свидетели и сын ее оговорили. В настоящее время она ожидает суда.