62-летняя жительница Барнаула топором забила брата

Осужденная проведет в колонии четыре года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили 62-летнюю жительницу краевой столицы, которую обвинили в убийстве родного брата.

Как установило следствие и суд, драма разыгралась в одной из квартир Барнаула в августе прошлого года. Отношения брата с сестрой никогда нельзя было назвать хорошими. То и дело происходили какие-то ссоры и стычки, но в этот раз чаша терпения женщины переполнилась.

- Войдя к брату в комнату осужденная, имеющимся топором, нанесла не менее 17 ударов в жизненно-важные органы. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд признал 62-летнюю женщину виновной, но несмотря на то, что нижний порог по данной статье шесть лет, ей назначили четыре года колонии общего режима.