Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 ноября 2020 года составило 20339

За сутки в крае выявили 226 новых инфицированных коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 5 ноября 2020 года увеличилось еще на 226 случаев и составило 20339.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации новые случаи были выявлены: Барнаул – 63, Бийск – 21, Рубцовск – 14, Новоалтайск – 12, Заринск – 10, Первомайский район – 9, Ребрихинский район – 7, Алейск – 6, Славгород, Павловский район – по 5 заболевших, Залесовский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы – по 2 человека, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Выписали за этот же период 186 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших составило уже 17088. Скончались за минувшие сутки 11 человек. Из них непосредственно от COVID-19 – семеро. За все время наблюдения инфицированных пациентов умер 831.