В Рубцовске на парковке насмерть сбили девушку

ДТП на парковке в Рубцовске (фото: https://vk.com/incident_rubtsovsk) Фото: скриншот сайта

В городе Рубцовске произошло ДТП со смертельным исходом: на парковке сбили девушку-пешехода.

Как сообщают в группе «Инцидент Рубцовск», авария произошла около часа ночи 4 ноября. На улице Комсомольской, в районе дома №53 20-летний парень за рулем ВАЗ-2108, сдавая назад, сбил 27-летнюю девушку. Причем не просто наехал на нее, а прижал к другому автомобилю, который был припаркован на этой же площадке. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Предполагаемый виновник ДТП сбежал с места аварии, но позже полицейские задержали его. По словам некоторых участников сообщества, это довольно персонаж и за ним уже тянется криминальное прошлое.

- Знаю его лично, он не только не научился автомобилем пользоваться, но и своими мозгами тоже. Это не первое его преступление, он освободился недавно, у нас угонял машину и разбил ее, ему еще 18 не было, после снова угнал у кого-то и его закрыли. Насколько я знаю, у него и прав нет, - пишет пользователь Анастасия Беликевич.

Также по словам участников сообщества, у погибшей девушки осталась маленькая дочь.