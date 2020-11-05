Барнаулец Александр Ерохин забил первый мяч в лиге чемпионов

Александр Ерохин (фото: Российский футбольный союз)

Полузащитник питерского «Зенита» и воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

Радостное для спортсмена событие произошло ночью 4 ноября, когда «Зенит» играл с итальянским «Лацио». Это был матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F. Ерохин забил гол на 32-й минуте и тем самым вывел петербуржцев вперед. До последнего они держали свое преимущество, но под самый занавес поединка, на 82-й минуте встречи, итальянцы сравняли счет.

- Была подача с фланга, борьба, Дзюба скинул, а я пробил в касание. Получилось неплохо. Не удержали результат, который был необходим. Могли забивать еще, но в концовке пропустили. Сложно сказать, почему не получилась концовка… Обидно, ведь нам нужны были три очка в этом матче. Будем двигаться дальше. С чем связана замена? У меня небольшое повреждение. Надеюсь, не очень сильное, — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» в турнирной таблице группы F находится на четвертом месте. У него только одно очко.