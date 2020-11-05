Прокуратура внесла представление главе Барнаула

Специальная комиссия проверяла пешеходные переходы Фото: Анна СЕМИНА

Прокуратура Барнаула провела проверку факторов, при которых в краевой столице происходят ДТП в виде наезда на пешеходов. По результатам главе города было внесено представление.

Как показала проверка, в некоторых случаях аварии происходят из-за плохой видимости как самих пешеходных переходов, так и знаков.

- На дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в одном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак «Пешеходный переход» не дублируется над проезжей частью на 31 участке дорог, - в частности отмечают в прокуратуре.

Также отмечено, что знак размещается на щитах без специальной световозвращающей флуоресцентной пленки. Такое нарушение было выявлено на 61 участке. Помимо этого установлено, что на пересечении Максима Горького и улицы Пушкина, а также на перекрестке 80-й Гвардейской Дивизии и улицы Горно-Алтайская с одной из сторон знаков вообще нет.

Износ дорожной разметки, обозначающей пешеходные переходы составляет более 20% на 53 объектах. Полностью или частично отсутствуют необходимые дорожные ограждения на 10 участках. И это далеко не полный список нарушений.

- В связи с выявленными нарушениями главе города Барнаула внесено представление, которое находится на рассмотрении. Контроль за устранением нарушений будет обеспечен прокуратурой г. Барнаула, - добавляют в ведомстве.

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