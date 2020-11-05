Ралли «Шелковый путь» пройдет на территории Алтайского края

Маршрут "Шелкового пути-2021" Фото: предоставлено организаторами

Маршрут ралли-рейда «Шелковый путь» следующем году пройдет, в том числе, по территории Алтайского края. Соревнования состоятся с 1 по 11 июля.

Как сообщает пресс-служба соревнований, старт состоится в Омске, а финиш в китайском Урумчи. Общая протяженность трассы составит пять тысяч километров. Она пройдет по территории Алтайского края и Республики Алтай, а также монгольской части Великого Алтая, по пустыне Гоби и Китаю.

- В следующем июле участникам откроются новые регионы - маршрут ралли пройдет по территориям, где еще не оставляли следов протекторы гоночных колес: гостеприимная Сибирь и Алтайский край с его удивительной природой и потрясающими пейзажами, новые регионы в Западной Монголии, совершенно отличающиеся от прошлого издания, когда мы впервые заехали в страну Синего Неба; и обязательная часть - дюны пустыни Гоби, столь ожидаемые каждым пилотом, - подтвердил руководитель проекта Владимир Чагин.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса гонка была отменена.