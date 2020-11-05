Магистранта АлтГТУ стала победителем престижного международного конкурса

Екатерина Брютова Фото: предоставлено пресс-службой

Подведены итоги тринадцатого Международного конкурса выпускных квалификационных работ, выполненных с использованием «1С», 2019/2020 учебного года https://1c.ru/news/info.jsp?id=27751.

Проект магистрантки факультета информационных технологий АлтГТУ Екатерины Брютовой (руководитель Александр Блем, доцент кафедры информационных систем в экономике) «Разработка имитационной модели функционирования торговой точки розничной сети», выполненный с использованием программных продуктов «1С» признан лучшим проектом конкурса. Екатерина и ее научный руководитель будут награждены денежным призом в размере 400 тысяч рублей каждому.

Как отмечают организаторы, фирма «1С», несмотря на сложные условия, вызванные эпидемиологической ситуацией, количество участников тринадцатого конкурса не снизилось по сравнению с прошлым годом: было подано 490 проектов, в том числе 473 работы из 74 регионов РФ, 13 проектов из Казахстана, 3 работы из Беларуси и впервые в конкурсе – проект из Монголии.

В 2019/2020 учебном году, как и в предшествующих периодах, конкурс проводился в несколько этапов: региональные туры, определение победителей по федеральным округам России и по зарубежным странам, отдельно по каждой стране, и определение победителей заключительного этапа конкурса.

Представленные выпускные квалификационные работы продемонстрировали большой творческий потенциал студентов и разнообразие тематик их проектов. При выполнении выпускных квалификационных работ студенты использовали новые актуальные версии программных продуктов, современные возможности создания мобильных и web-приложений; достаточно большое количество представленных проектов было выполнено с использованием продуктов класса «1C:ERP».