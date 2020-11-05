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Общество

19 новых пассажирских вагонов закупили для Алтайского края

Часть из них уже начали обслуживать пассажиров
Анна СЕМИНА
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Новые поезда обслуживают пригородные направления

Новые поезда обслуживают пригородные направления

Фото: Олег УКЛАДОВ

ОАО «РЖД» приобрело для Алтайского края 19 новых вагонов для пригородных перевозок.

Обновленный состав ускоренного пригородного поезда «Просторы Алтая» уже начал курсировать.

- Для этого закупили четыре новых вагона локомотивной тяги, еще 15 вагонов выйдут в рейс в течение ноября, - сообщают в правительстве региона.

По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, новые вагоны будут перевозить пассажиров по маршрутам Барнаул - Алейская - Рубцовск и Барнаул – Бийск.

- Это хороший подарок для всех наших пассажиров, которые, несмотря на сложное время, продолжают нам доверять. Мы это ценим и прикладываем все силы, чтобы поездки на поездах были комфортными и безопасными, отвечали самым современным требованиям, - отметил и.о. заместителя начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Ерлан Смагулов.

Новые вагоны изготовили на Тверском вагоностроительном заводе. Они оборудованы кондиционерами, системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, камерами видеонаблюдения и пожарной сигнализацией, а также имеются розетки и USB-разъемы. Рассчитаны на 60 сидячих мест.