В Барнауле дерзко ограбили 77-летнего мужчину

Грабитель отобрал у пенсионера шесть тысяч рублей и все потратил Фото: Анна СЕМИНА

Полицейские Барнаула задержали подозреваемого в дерзком нападении на 77-летнего пенсионера.

В отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу обратился 77-летний мужчина, он рассказал, что стал жертвой грабителя, который отобрал у него все имеющиеся деньги. По его словам, накануне он отправился за продуктами в магазин. Уже на кассе к нему подошел незнакомец и попросил 50 рублей, но получил отказ.

- Расплатившись, ничего не подозревающий горожанин вышел на улицу и почувствовал сильный толчок, от которого упал на землю. В это время к нему подбежал злоумышленник и выхватил из заднего кармана джинсов шесть тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний барнаулец. Он уже дал признательные показания. По его словам, он успел потратить все деньги на собственные нужды.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».