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Происшествия

Реку Обь вновь признали самой грязной в России

Еще в 2017 году она потеряла питьевое значение
Анна СЕМИНА
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Обь второй год подряд становится самой грязной рекой страны

Обь второй год подряд становится самой грязной рекой страны

Фото: Анна СЕМИНА

Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало очередной ежегодный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» в котором рейтинг самых грязных рек возглавила Обь.

Так сложилось, что Обь стала лидером антирейтинга еще в 2018 году. Тогда ей по числу зафиксированных случаев экстремального загрязнения удалось обогнать великую Волгу. Хотя в таком упоминании это не то достижение.

- В Оби — почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. С нефтепродуктами хуже всего в нижнем течении: предельно допустимые концентрации превышены в 9–10 раз. А кислорода местами в реке недостаточно: всего 1,06 миллиграмма на литр (минимально допустимо — 4 миллиграмма на литр), - пишет «Коммерсант».

По данным минприроды РФ, из-за заводов, расположенных на территории Бийска, Барнаула, Новосибирска, Нижневартовска и Нефтеюганска уже в 2017 году река потеряла питьевое значение. При этом на сегодняшний день далеко не во всех городах есть современные очистные сооружения.

ЧП