В Алтайском крае составляют список гостиниц, которые смогут принять болельщиков Кубка мира по гребле

16 гостиниц уже проверили, в планах еще 30 Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле продолжается подготовка к проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Турнир пройдет с 20 по 23 мая 2021 года.

Ранее организаторы уже сообщали, что ожидается большое количество не только участников, но и болельщиков, а это значит, что требуется подготовить достаточно внушительно количество мест размещения.

- Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности совместно с ассоциацией «Алтайское гостеприимство» организовало осмотр гостиниц и других коллективных средств размещения в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе, где во время соревнований смогут жить спортивные болельщики, - отмечают в правительстве региона.

По мнению самих отельеров, эти соревнования очень важны для их индустрии в частности. Поэтому необходимо обеспечить высокое качество сервиса, обслуживания и безопасности гостей.

- Уже сегодня мы готовы принимать иностранных туристов. Недавно наша гостиница прошла классификацию, ей присвоено три звезды. Особое внимание мы уделяем подготовке персонала, сотрудники регулярно проходят курсы повышения квалификации, в том числе на знание иностранных языков. Только в этом году обучение прошли два сотрудника. В ходе подготовки к Кубку мира идут работы по модернизации сайта для удобного использования иностранными гостями, отлажена работа по миграционному учету этой категории туристов, - говорит начальник гостиничной службы гостиницы «Турист» Галина Кривинцова.

Всего проверку прошли 16 гостиниц. В ноябре специальная комиссия посетит еще около 30 объектов размещения. Окончательно сформированный список будет опубликован на сайте соревнований в разделе «Где остановиться?».