За сутки 12 больных коронавирусом скончались в Алтайском крае

С начала пандемии специалисты подтвердили 820 смертельных случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки скончались сразу 12 зараженных коронавирусом человек. С начала пандемии специалисты подтвердили 820 смертельных случаев из-за ковида.

По данным краевого оперштаба, из 820 летальных исходов 404 напрямую связаны с новой коронавирусной инфекцией, 412 произошли по другим причинам. Эксперты расследуют смерть еще четверых пациентов.

Напомним, общее число зараженных в регионе уже превысило отметку в 20 тысяч человек. Большинство из них уже вылечились, а часть еще лечатся в госпиталях или на дому. В тяжелом состоянии сейчас находятся 557 пациентов, 180 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тем временем, общий коечный фонд края сейчас составляет 5443 места, в том числе 2615 коек с кислородом и 503 с ИВЛ. Свободными остаются лишь 528 мест для лечения больных ковидом.

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