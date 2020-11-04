Число зараженных ковидом на Алтае преодолело отметку в 20 тысяч человек

Тестированием на коронавирус в крае охвачено 685001 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае общее число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек. За минувшие сутки специалисты подтвердили 221 новый случай.

Как сообщает краевой оперштаб, сейчас в регионе подтверждено 20113 случаев заражения инфекцией. При этом, вылечились уже 16902 человека (+182 за сутки). Лечение в госпиталях продолжают сейчас 2377 пациентов с ковидом, 2536 с вирусной пневмонией, двое – по другим обстоятельствам. На дому лечатся 1505 человек с вирусной пневмонией и 5545 бессимптомников. Известно также, что 557 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 180 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тестированием на коронавирус в крае охвачено 685001 человек.

- Среднесуточный охват тестированием жителей края составил к сегодняшнему дню 289,2 исследований на каждые 100 тысяч жителей или 6318 человек в день, с учетом повторных анализов за сутки сделано 6833 тестов. Показатель обновляется ежедневно и рассчитывается за последние семь дней, - добавили в штабе.

Всего в регионе развернуто 5443 койки, из них свободными остаются 528.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходят работы по созданию ковидного госпиталя в барнаульском «Посуда Центре»

Фотокорреспондент «Комсомолки» подготовил специальный фоторепортаж из стен здания (подробнее)