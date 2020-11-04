В Бийске развернут еще 400 коек для лечения больных ковидом

Сейчас фонд заполнен на 91%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко поручил увеличить коечный фонд в Бийске. Сейчас в наукограде есть 510 мест для лечения зараженных коронавирусом, дополнительно развернут еще 400 мест.

Как пишет «Бийский рабочий», сейчас фонд заполнен на 91%. Однако, по словам губернатора, в запасе должно быть не меньше 20%.

- Мы должны выйти, как минимум, на 900 коек. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем готовы, - отметил Виктор Томенко.

Также глава региона поручил готовиться к исполнению поручения Президента, по которому лечащихся от ковида на дому должны обеспечить бесплатными лекарствами. На эти цели край получит 87 миллионов рублей из федерального бюджета.

- Надо активизировать работу с поставщиками лекарств, определить, как людям будут доставаться эти лекарства, вести списки. Возможно, организовать доставку, для этого привлекать волонтеров. Людей, которые лечатся дома, по всему краю - тысячи. Все больные должны быть обеспечены лекарствами. Но в аптеках должны быть лекарства, чтобы те, кто болеет гриппом или ОРВИ, также имели возможность их приобрести, - подчеркнул губернатор.

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