Бийчанина будут судить за попытку убить полицейских

Во время обысков в доме стрелка нашли боеприпасы и оружие Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийска пойдет под суд за посягательство на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот оружия. Вину он свою не признал.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, в феврале этого года в отдел полиции Бийска поступило сообщение от соседа обвиняемого, который разбил лобовое стекло его заявителя. Полиция выдвинулась на место происшествия для разбирательств.

- Однако хозяин дома, наставив на них огнестрельное ружье, стал угрожать убийством. Полицейским удалось скрыться за надворными постройками на территории усадьбы, однако мужчина стал преследовать стражей порядка и, несмотря на предупредительный выстрел из табельного оружия, прицельно выстрелил в них, - отметили в следкоме.

Полицейским удалось увернуться. На место вызвали Росгвардию, которая смогла обезвредить мужчину. Во время обысков в доме стрелка нашли незаконно хранящиеся 293 патрона к спортивно-охотничьему нарезному огнестрельному оружию, обрез двуствольного куркового охотничьего ружья, а также две металлические банки со взрывчаткой.

Уголовное дело направлено в суд.

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