Алтайский край оказался на первом месте в России по числу недобросовестных экспортеров зерна

Пшеница. Фото: pixabay.com

Алтайский край вышел на первое место среди российских регионов по числу заблокированных счетов экспортеров зерна. Уже зафиксировали несколько попыток незаконного вывоза продуктов из региона без фитосанитарных сертификатов. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году Россия собрала второй по объему в истории урожай зерновых. Около 132 млн тонн в бункерном весе. Однако на Алтае зерновых намолотили на миллион тонн меньше прошлогоднего.

Главный партнер региона по экспорту зерновых – Казахстан. Безопасность и место происхождения продукта должен подтверждать фитосанитарный сертификат, это единый документ для России и Казахстана. Он позволяет избежать двойного налогообложения.

Специалисты уже выявляют нарушителей. Так на посту фитосанитарного контроля на трассе Барнаул – Павлодар остановили предпринимателя из Казахстана. Он без документов пытался провезти через границу 800 мешков гречки. В целом же на границах Алтайского края уже предотвратили 40 попыток незаконного вывоза продуктов без фитосанитарных сертификатов, в Россию вернули 30 партий зерна весом свыше 2300 тонн.

Россельхознадзор принял решение задействовать механизмы финансового контроля налоговой службы.

– Мы передали материалы примерно по 250 предпринимателям, которые осуществляют перевозки в Казахстан. И, значит, по анализу налоговой службы в трех случаях были выявлены грубые нарушения. Этим предпринимателям остановили счета, – сказал Андрей Миронов, и. о. руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По количеству заблокированных счетов таких нелегальных экспортеров регион Алтайский край вышел на первое место в России. Однако вместе с тем общее число таких нарушений, в сравнении с прошлым годом, снизилось в 4 раза.

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