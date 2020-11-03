Барнаулец под предлогом благотворительности надругался над маленькими девочками

Мужчину признали виновным. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула отправят в колонию на 15 лет за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении маленьких девочек, сообщает краевой Следком.

Следствие и суд установили, что в августе 2016 года мужчина специально изготовил объявления, в которых указал, что оказывает благотворительную помощь малообеспеченным семьям, в которых есть дети и указал номер телефона. Эти объявления он разместил в Барнауле и ближайших районах.

В 2016 году он вошел в доверие к жителям Павловского района, обратившимся к нему за материальной помощью.

– Под надуманным предлогом, якобы для организации отдыха детей этой семьи в развлекательных центрах краевой столицы, уговорил родителей отпустить малолетних девочек к нему в гости в Барнаул, где совершил насильственные действия сексуального характера, –отмечают в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

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