Дезориентированный мужчина с возможной потерей памяти пропал на Алтае

Пропавший мужчина. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Алтайском крае пропал 78-летний Дмитрий Ифонович Кудрявцев. 1 ноября около 14 часов дня он ушел из дома в Советском районе и не вернулся. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” на своей странице в соцсети “ВКонтакте”.

Приметы пропавшего мужчины: рост: 180 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы

Был одет: темно-бежевая куртка, черные штаны, черные галоши, черная шапка-ушанка.

У мужчина возможна потеря памяти, он дезориентирован. Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно).

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