Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 ноября 2020 года составило 808

Медики. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 3 ноября скончались 808 человек с коронавирусом, в том числе 395 случаев от COVID-19, 409 случаев – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли девять человек с коронаврусом: восемь от COVID-19, один – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 19892, в том числе 1475 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 315 случаев – завозные, в том числе 126 – из-за рубежа; 11224 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 19892 заболевших: 5981 – у больных внебольничной пневмонией, 8015 – у заболевших ОРВИ, в 5896 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше. Их уже 16720 человека, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 181 пациента.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 678 тыс. человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 290,3 исследований на каждые 100 тыс. жителей или 5885 человек в день, с учетом повторных анализов - за сутки сделали 6236 тестов.

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