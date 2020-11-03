На Алтае мужчина без прав пострадал в ДТП и сказал медикам, что упал с лестницы

На месте аварии. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В одну из больниц Республики Алтай обратился 29-летний житель Горно-Алтайска. Мужчина пояснил, что получил травмы, когда упал с лестницы. Однако полицейские выяснили, что горожанин получил ушибы и ссадины в ДТП, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что авария произошла вечером 1 ноября в Шебалинском районе, на 502 километре Чуйского тракта. 29-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21093, ехал со стороны села Усть-Сема в направлении села Камлак, не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате ДТП в медицинское учреждение обратились водитель и пассажир автомобиля – 26-летний житель Горно-Алтайска.

– В ходе разбирательства выяснилось почему водитель не захотел называть медикам причину происхождения своих травм. Как оказалось, мужчина сел за руль автомобиля будучи лишенным права управления. Транспортное средство он бросил на месте ДТП, – отметили в ведомстве.

Полицейские проводят расследование. В отношении водителя составили административные материалы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае автомобиль врезался в здание и сгорел, водитель погиб.

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