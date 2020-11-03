Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 ноября 2020 года составило 19892

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 ноября 2020 года выросло на 225 человек и составило 19892 случая инфицирования, в том числе 1475 детей до 17 лет включительно. Об этом сообщает оперативный штаб Алтайского края

Сейчас на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2350 человек. Кроме этого, 2551 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.

– 5689 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении,1505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в опрештабе.

Новые случаи инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 70, Бийск –21, Алейск – 12, Заринск, Новоалтайск, Топчихинский район – по 11 заболевших, Рубцовск, Первомайский, Тальменский районы – по 9 заболевших, Белокуриха, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Новичихинский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Калманский, Крутихинский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Рубцовский район – по 3 заболевших, Алейский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Кулундинский, Курьинский районы – по одному заболевшему.

Число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество увеличилось еще на 181 человека. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 16720 пациентов.

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