В Алтайском крае автомобиль врезался в здание и сгорел, водитель погиб

Водитель скончался до приезда медиков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Рано утром во вторник, 3 ноября, в селе Залесово автомобиль Volkswagen Polo врезался в стену здания и загорелся. Водитель скончался, сообщает краевое управление МВД.

ДТП произошло в 5:30, иномарка ехала по улице Ленинской со стороны дороги «Алтай-Кузбасс» в направлении улицы Коммунистической и врезалась в здание торгового помещения. После столкновения автомобиль Volkswagen Polo загорелся.

– Водитель, личность которого в настоящее время устанавливается, скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, – отмечают в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства этого ДТП.

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