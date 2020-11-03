Алтайским школьникам могут продлить осенние каникулы

В школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

На оперативном совещании в правительстве Алтайского края обсудили вопрос продления каникул для школьников. Губернатор Виктор Томенко сказал, что эту тему обсудят 5 ноября на заседании оперштаба. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

– В четверг на штабе мы обсудим ситуацию, что мы сделаем с 9 числа — продлеваем каникулы или выходим с каникул — как это все будет выглядеть, – сказал глава региона.

Говоря о дошкольном образовании, руководитель Минобрнауки края Максим Костенко отметил, что на карантине из-за ОРВИ и коронавируса сейчас находится 6 детских садов. В целом посещаемость дошкольных учреждений за прошлую неделю снизилась и достигала 55%.

Напомним, удлиненные осенние каникулы в Алтайском крае начались 24 октября. На каникулах учителям предложили работать в удаленном формате. Увеличенные каникулы должны позволить на более долгий период прервать контактную цепочку школьников между собой, с учителями и учителей друг с другом.

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