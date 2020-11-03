В 76 отделений почтовой связи Алтайского края можно записаться по предварительной записи

В 76 отделений почтовой связи Алтайского края клиенты Почты России могут записаться заранее в любое удобное для себя время. С июня по август 2020 года около 4 тыс. жителей региона получили услуги почтовой связи благодаря предварительной записи. Воспользоваться данным сервисом можно с помощью мобильного приложения Почты России или через официальный сайт компании.

Для эффективного планирования времени посещения отделений почтовой связи клиентам Почты России в Алтайском крае доступен сервис «Предварительная запись», с его помощью можно получить любую услугу почтовой связи. Воспользоваться услугой легко. Для этого нужно: зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение компании, выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшего отделения почтовой связи и удобное для посещения время. Важным моментом при использовании данного сервиса является то, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна будет отображен в момент оформления заявки.

Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе и при помощи мобильного приложения.