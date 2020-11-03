В Барнауле несколько клубов работали ночью, несмотря на запрет

В клубе. Фото: pixabay.com

В краевой столице четыре ночных клуба работали после 23 часов, несмотря на запрет. Ранее ограничения ввели для предотвращения распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии города.

В ночь с 31 октября на 1 ноября вместе с Роспотребнадзором проверили 17 объектов на предмет соблюдения развлекательными заведениями режима работы. В 4 ночных клубах выявлены нарушения.

– По всем фактам составлены протоколы, материалы будут переданы в суд. Глава города поручил поставить этот вопрос на особый контроль, – подчеркнули в мэрии/

Напомним, ранее мы писали о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в «антиковидный» указ. В частности,в регионе запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, оказание услуг аналогичного характера с 23 часов до 6 часов.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии превысило 19,6 тыс. человек.

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Решения были приняты на заседании краевого оперштаба 29 октября (подробнее)