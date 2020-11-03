На Алтае бывшего полицейского и предпринимателя осудили за незаконную банковскую деятельность

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предпринимателя и бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Бийское» признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, пишет краевой Следком.

Следствие и суд установили, что с сентября 2015 по апрель 2018 года на территории Бийска действовала организованная преступная группа. В нее входили директор одного из обществ с ограниченной ответственностью и действующий на тот момент сотрудник полиции. Незаконную банковскую деятельность осуществляли через подконтрольные фиктивные организации, привлекая на их расчетные счета деньги клиентов, которые впоследствии обналичивали.

– За указанный период незаконным путем было привлечено не менее 57 млн рублей. В результате противоправных действий участниками группы извлечен доход в размере не менее 3,6 млн рублей, – отмечают в ведомстве.

Кроме того, экс-полицейский, используя свое служебное положение, умышленно скрывал деятельность организованной преступной группой, не выявил и не поставил на учет это преступление. Он также давал указания подчиненным не проводить каких-либо проверок.

После возбуждения уголовного дела в апреле 2018 года полицейского уволили из органов внутренних дел по результатам служебной проверки.

В ходе предварительного следствия участники преступной группы не признали своей вины. Бывшего полицейского приговорили к 6 годам лишения свободы, а предпринимателя – к 4 годам колонии общего режима. Оба должны выплатить штраф по 800 тыс. рублей.

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