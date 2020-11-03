В минздраве Алтайского края прокомментировали шокирующее видео с трупами

В морге. Фото: pixabay.com

Жители Алтайского края публикуют в соцсетях и пересылают в мессенджерах жуткое видео с трупами, которое якобы сняли в одном из моргов. В минздраве региона сообщили, что ролик сделан не в нашем регионе. Комментарий опубликовали в Telegram-канале "Ленина, 59".

– Среди жителей края распространяется видео с жуткой картиной из ковидного морга. Видео не имеет отношения к нашему региону, об этом говорит внешний вид морга, – сказано в сообщение.

Ранее в комментариях к видео в соцсетях многие жители Алтайского края сомневались в подлинности ролика и называли его фейком. Так ли это и где именно сделана запись, неизвестно.

Напомним, мы писали о том, что ранее в соцсетях активно обсуждали другое видео, снятое в подвальном помещении больницы, где на каталках и на полу лежали черные мешки с трупами. В минздраве края подтвердили подлинность ролика. Также представители ведомства направили в правительство Алтайского письмо, в котором объяснили причину случившегося и рассказали, как будут решать проблему. Подробнее об этом здесь.

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В минздраве региона подтвердили подлинность ролика и прокомментировали ситуацию (подробнее)