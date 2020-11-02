Алтайский депутат предложил отправлять антимасочников на работу в ковидные госпитали

По словам Якушева, нельзя создавать неуместный хайп. Фото: АКЗС

Депутат АКЗС, заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке Николай Якушев предложил привлекать антимасочников к работе в ковидных госпиталях.

– Это будет способствовать не только формированию понимания реального положения дел, но и поможет решить проблему нехватки персонала в данных медицинских учреждениях, - подчеркнул Николай Якушев.

Также парламентарий заострил внимание на ответственном поведении в социальных сетях, сообщает пресс-служба АКЗС. По словам Якушева, нельзя создавать неуместный хайп, дезинформировать население ради популярности.

Напомним, самый вопиющий случай с ковид-диссидентам произошел 26 октября в трамвае №10. 17 человек наотрез отказывались надевать маски. Из-за этого полностью заблокировалось движение трамваев на улице Попова. По итогу на всех антимасочников в полиии составили протоколы.

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