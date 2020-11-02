На Алтае женщина побила полицейского

Женщина призналась в содеянном. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 40-летняя жительница Троицкого района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома.

По данным следствия, в сентябре инспектор по опеке и попечительству района направил в полицию сообщение о том, что маленький ребенок находится в опасности в доме у бабушки. На место выехал сотрудник полиции, чтобы проверить обстановку. Когда он прибыл на место, то увидел, что женщина пьяна, а ребенок находится угрожающих его жизни и здоровью условиях.

Женщина не хотела подчиняться законным требованиям полицейского, поэтому начала оскорблять его нецензурной бранью, а затем ударила по руке и спине.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Дело направили в суд.

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