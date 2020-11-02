Стало известно, когда начнется строительство госпиталя на базе «Посуда Центра» в Барнауле

Сейчас помещение освобождают от товара. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В здании «Посуда Центра» началась подготовка к развертыванию ковидного госпиталя. Сейчас волонтеры освобождают помещение от товара и демонтируют торговое оборудование.

- Как только мы узнали, что здание торгового центра будут переоборудовать в ковидный госпиталь и потребуется помощь, мы не раздумывая объединили свои волонтерские силы. Это «Российские студенческие отряды», Союз спасателей, волонтеры-медики, «Молодая Гвардия». Представители всех волонтерских организаций города помогают сегодня в упаковке товаров, оборудования, - рассказала Маргарита Котовщикова, руководитель регионального отделения Российских студенческих отрядов.

По словам мэра города Вячеслава Франка, строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации.

– В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ», - сообщил глава города губернатору Виктору Томенко.

На объекте организуют работу в три смены. На площадке одновременно будет трудиться около 200 человек.

Проектировщики планируют скорректировать в здании устройства систем канализования, вентиляции, электро- и водоснабжения

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Здание находится на проспекте Ленина, 154 (подробнее)