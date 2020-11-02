Почти 800 больных коронавирусом умерло в Алтайском крае

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 9 летальных исходов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае умерло уже 799 человек, зараженных коронавирусом. COVID-19 стал причиной смерти в 387 случаях. По иным причинам скончалось 387 человек, еще четыре случая находятся на экспрертизе.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 9 летальных исходов. Из них шесть человек скончались непосредственно от коронавируса.

Всего за период пандемии коронавирусом заболело 19 667 человек, за минувшие сутки прибавилось 227 случаев. Выздоровело 16 539 пациентов, выписались из больниц еще 89 человек.

На сегодняшний день в крае 550 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178 человек. В крае разворачивают новые инфекционные госпитали, один из них строят на базе «Посуда Центра». Там планируют разместить порядка 500-600 мест. Точное количество станет позже.

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