Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 ноября 2020 года составило 19 667

Бессимптомно болеют почти 6 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 227 новых пациентов. Общее число заболевших достигло уже 19 667.

Как сообщает региональный оперштаб, сегодня на лечении в госпиталях находятся 2 322 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

Помимо этого, 2 636 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, еще 10 человек находятся там по другим обстоятельствам. В крае остается 475 свободных коек.

Бессимптомно болеют 5 979 человек, они находятся на амбулаторном наблюдении дома. 1 499 с вирусной пневмонией долечиваются дома.

На сегодняшний день в крае 550 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178 человек.

В среднем за прошлую неделю в крае тестировали 6656 человек в день Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 672 798 человек

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