В Барнауле некоторые заведения работают по ночам, несмотря на запрет

В Алтайском крае запрещено проводить увеселительные мероприятия в ночное время. Фото: pixabay.com

31 октября в Барнауле специалисты алтайского Роспотребнадзора проверили бары, рестораны и клубы после 23.00 часов. Согласно указу губернатора, в это время уже запрещено проводить развлекательные мероприятия.

В ходе рейда специалисты обследовали девять объектов в Индустриальном районе. Как сообщает пресс-центр мэрии, в двух из них проигнорировали предписанные правила. На месте были составлены административные материалы по ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности», которые будут рассмотрены судебными органами и принято решение о привлечении к ответственности

Нарушителям может грозить крупный штраф. Для граждан размер штрафа составляет от 1000 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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