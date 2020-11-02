Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед попросил Путина помочь «задыхающемуся» Алтайскому краю

Михаил Меламед. Фото: скриншот с видео

Спортивный комментатор «Матч ТВ», уроженец Барнаула Михаил Меламед записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь Алтайскому краю в борьбе с коронавирусом.

– Ситуация в моём родном регионе на грани катастрофы. <…> Тот ужас, который творится в Алтайском крае, немыслим. <…> Я, Михаил Меламед, барнаулец, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и федеральным властям с просьбой спасти мою малую Родину - Алтайский край., - написал он на своей странице «Вконтакте».

Меламед попросил президента обратить пристальное внимание на Алтайский край. Он заявил, что региону очень нужны врачи, так как их становится все меньше, а у тех, кто сражается, заканчиваются силы. Также он рассказал о дефиците антибиотиков в местных аптеках и необходимости финансовой и организационной помощи.

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