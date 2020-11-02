Алтайские антимонопольщики выявили нарушения в работе общественного транспорта

Оказалось, что свидетельства на право перевозок выдавались без проведения конкурса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайское краевое УФАС выявило нарушения в распределении маршрутов общественного транспорта. Региональный Минтранс подозревается в бездействии по организации конкурсных процедур на автобусных маршрутах и ограничению конкуренции на рынке межмуниципальных перевозок, сообщает пресс-служба краевого УФАС.

Оказалось, что свидетельства на право перевозок выдавались без проведения конкурса, предусмотренного действующим законодательством.

– Так, начиная с 2010 года, преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам №134 и №205 сообщением «г. Новоалтайск – г. Барнаул» получали ООО «Трансмагистраль» и ООО «Новоалтайское Пассажирское Предприятие». По окончании сроков действия договоров в 2017 году, компаниям выданы свидетельства также без конкурсов. В результате, согласно действующим документам организации получили безальтернативное право оказывать услуги по перевозке пассажиров до 30.06.2047 г., – сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что министерству транспорта региона уже было выдано предупреждение о том, что выданные лицензии нужно отозвать, но оно осталось без внимания. Теперь в отношении Минтранса возбудили антимонопольное дело. Его рассмотрение начнется 11 ноября.

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