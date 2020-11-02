Алтайские спортсмены взошли на пьедестал почета на Чемпионате России по панкратиону

29 октября в Иркутске состоялся Чемпионат России по панкратиону, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены России. Лучшие спортсмены Центра смешанных единоборств Top Team Siberia приняли участие в этом турнире в составе сборной Алтайского края. По итогу соревнований все четверо взошли на пьедестал почета.

Так, Дарья Терещенко завоевала золото чемпионата, чем заслужила право представлять нашу страну на чемпионате мира, Марина Шутова и Николай Кудринский взяли серебро чемпионата, Денни Солощенко завоевал бронзу чемпионата.

Фото предоставлено центром смешанных единоборств TopTеamSiberia

Победа ребят – не только гордость их главного тренера и наставника – Ивана Соловьёва, но и весомый вклад в копилку Алтайского спорта.

Участники чемпионата выражают благодарность Александру Локтеву и Евгению Шевченко, которые являются основателями самого крупного центра единоборств в нашем регионе - Top Team Siberia, за их вклад в развитие спорта в нашем регионе, что особенно актуально на сегодняшний день, а также за помощь в подготовке и выезду на соревнования.