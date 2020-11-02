Барнаульский «Посуда Центр» закрылся для покупателей

Здание «Посуда Центра» оптимально для медучреждения. Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

В Барнауле «Посуда Центр» закрылся для посетителей. Теперь в здании начали разворачивать ковидный госпиталь.

Напомним, решение об открытии госпиталя для больных коронавирусом приянал рабочая группа мэра Барнаула Вячеслава Франка. Здание «Посуда Центра» оптимально для медучреждения, так как соответствует ряду требований - большая площадь, одноэтажное, удобные подъездные пути. Здесь можно разместить от 500 до 600 коек.

По словам губернатора Виктора Томенко, госпиталь строится на продолжительное время. Благодаря ему появится возможность освободить горбольницы, где сейчас лежат ковидные пациенты, для работы по их основному профилю.

На стройплощадке будет создан оперативный штаб для быстрого решения вопросов. Рабочие будут трудиться в три смены.

Согласно последним данным, в Алтайском крае остаются 624 свободных коек.

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